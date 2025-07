CONCERT RÉCITAL D’ORGUE ET PERCUSSIONS Montréal

Comme chaque année depuis quarante ans, Philippe Lefebvre, organiste titulaire émérite de Notre-Dame de Paris, donnera un récital à la collégiale de Montréal.

Un rendez-vous et un anniversaire à ne pas manquer ! Philippe Lefebvre fêtera l’anniversaire de son 40ème concert à la collégiale dans un programme exceptionnel. L’orgue de la collégiale, restauré l’an dernier, résonnera de tous ses tuyaux avec les plus belles pages musicales de Jean Sébastien Bach, César Franck, Maurice Duruflé, et une œuvre pour orgue et percussions de Pierre Cochereau, organiste de Notre-Dame de Paris de 1955 à 1984, qui a donné de nombreux concerts à Montréal. Le Boléro de Pierre Cochereau sera interprété avec le concours des professeurs de percussions du conservatoire de Toulouse, Laurence Meisterlin et Matthieu Clément, et bien entendu le concert se terminera par une improvisation dont Philippe Lefebvre a le secret.

Le concert sera retransmis sur un écran géant permettant au public de voir l’organiste en action.

Libre participation aux frais.

Place Saint-Vincent Montréal 11290 Aude Occitanie

English :

As he has done every year for the past forty years, Philippe Lefebvre, titular organist emeritus of Notre-Dame de Paris, will give a recital at the collegiate church in Montreal.

A date and an anniversary not to be missed! Philippe Lefebvre will celebrate the anniversary of his 40th concert at the collegiate church with an exceptional program. The collegiate organ, restored last year, will resound with the most beautiful musical pages by Johann Sebastian Bach, César Franck, Maurice Duruflé, and a work for organ and percussion by Pierre Cochereau, organist at Notre-Dame de Paris from 1955 to 1984, who gave many concerts in Montreal. Pierre Cochereau’s Boléro will be performed with the help of Toulouse Conservatory percussion teachers Laurence Meisterlin and Matthieu Clément, and of course the concert will end with Philippe Lefebvre’s secret improvisation.

The concert will be broadcast on a giant screen, allowing the audience to see the organist in action.

Free participation.

German :

Wie jedes Jahr in den letzten vierzig Jahren wird Philippe Lefebvre, emeritierter Titularorganist von Notre-Dame de Paris, ein Recital in der Stiftskirche von Montreal geben.

Ein Termin und ein Jubiläum, das Sie nicht verpassen sollten! Philippe Lefebvre wird den Jahrestag seines 40. Konzerts in der Stiftskirche mit einem außergewöhnlichen Programm feiern. Die im letzten Jahr restaurierte Orgel der Stiftskirche wird aus allen ihren Pfeifen erklingen, mit den schönsten musikalischen Seiten von Johann Sebastian Bach, César Franck, Maurice Duruflé und einem Werk für Orgel und Schlagzeug von Pierre Cochereau, der von 1955 bis 1984 Organist von Notre-Dame de Paris war und viele Konzerte in Montreal gegeben hat. Der Bolero von Pierre Cochereau wird mit Unterstützung der Schlagzeugprofessoren des Konservatoriums von Toulouse, Laurence Meisterlin und Matthieu Clément, aufgeführt, und natürlich endet das Konzert mit einer Improvisation, für die Philippe Lefebvre ein Geheimnis hat.

Das Konzert wird auf einem Großbildschirm übertragen, sodass das Publikum den Organisten in Aktion sehen kann.

Freie Kostenbeteiligung.

Italiano :

Come ogni anno da quarant’anni a questa parte, Philippe Lefebvre, organista titolare emerito di Notre-Dame de Paris, terrà un recital presso la collegiata di Montreal.

Un appuntamento e un anniversario da non perdere! Philippe Lefebvre festeggerà l’anniversario del suo 40° concerto alla Collegiata con un programma eccezionale. L’organo della collegiata, restaurato l’anno scorso, risuonerà con le più belle musiche di Johann Sebastian Bach, César Franck, Maurice Duruflé e un’opera per organo e percussioni di Pierre Cochereau, organista di Notre-Dame de Paris dal 1955 al 1984, che ha tenuto numerosi concerti a Montreal. Il Boléro di Pierre Cochereau sarà eseguito con l’aiuto degli insegnanti di percussioni del Conservatorio di Tolosa Laurence Meisterlin e Matthieu Clément, e naturalmente il concerto si concluderà con un’improvvisazione di cui Philippe Lefebvre possiede il segreto.

Il concerto sarà trasmesso su uno schermo gigante, permettendo al pubblico di vedere l’organista in azione.

Partecipazione gratuita.

Espanol :

Como cada año desde hace cuarenta, Philippe Lefebvre, organista titular emérito de Notre-Dame de París, ofrecerá un recital en la colegiata de Montreal.

¡Una cita y un aniversario ineludibles! Philippe Lefebvre celebrará el aniversario de su 40º concierto en la colegiata con un programa excepcional. El órgano de la colegiata, restaurado el año pasado, resonará con la mejor música de Johann Sebastian Bach, César Franck, Maurice Duruflé y una obra para órgano y percusión de Pierre Cochereau, organista de Notre-Dame de París de 1955 a 1984, que ha ofrecido numerosos conciertos en Montreal. El Boléro de Pierre Cochereau será interpretado con la ayuda de los profesores de percusión del Conservatorio de Toulouse Laurence Meisterlin y Matthieu Clément, y por supuesto el concierto terminará con una improvisación de la que Philippe Lefebvre tiene el secreto.

El concierto se retransmitirá en pantalla gigante, lo que permitirá al público ver al organista en acción.

Participación gratuita.

