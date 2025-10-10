Concert Alexis Kossenko Coréades La Rochelle
Concert Alexis Kossenko Coréades La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.
Concert Alexis Kossenko Coréades
Temple 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi
Date et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Alexis Kossenko vous offre une soirée flûte et poésies.
Temple 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Concert -Alexis Kossenko Coréades
Alexis Kossenko offers an evening of flute and poetry.
German : Konzert Alexis Kossenko Coréades
Alexis Kossenko bietet Ihnen einen Abend mit Flöte und Gedichten.
Italiano :
Alexis Kossenko propone una serata di flauto e poesia.
Espanol : Concierto Alexis Kossenko Coréades
Alexis Kossenko le ofrece una velada de flauta y poesía.
