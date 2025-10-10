Concert Alexis Kossenko Coréades La Rochelle

Concert Alexis Kossenko Coréades La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.

Concert Alexis Kossenko Coréades

Temple 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi

Date : 2025-10-10
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Alexis Kossenko vous offre une soirée flûte et poésies.
Temple 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

English : Concert -Alexis Kossenko Coréades

Alexis Kossenko offers an evening of flute and poetry.

German : Konzert Alexis Kossenko Coréades

Alexis Kossenko bietet Ihnen einen Abend mit Flöte und Gedichten.

Italiano :

Alexis Kossenko propone una serata di flauto e poesia.

Espanol : Concierto Alexis Kossenko Coréades

Alexis Kossenko le ofrece una velada de flauta y poesía.

