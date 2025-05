Concert récital – La Puisaye, 21 juin 2025 14:30, La Puisaye.

Récital donné par Stéphanie Humeau, ancienne élève du conservatoire Régional de Paris. Voyage musical au gré des partitions de Haydn, Schubert, Beethoven, Chopin et Debussy.

English :

Recital by Stéphanie Humeau, former student at the Conservatoire Régional de Paris. A musical journey through the scores of Haydn, Schubert, Beethoven, Chopin and Debussy.

German :

Liederabend mit Stéphanie Humeau, einer ehemaligen Schülerin des Conservatoire Régional de Paris. Musikalische Reise durch die Partituren von Haydn, Schubert, Beethoven, Chopin und Debussy.

Italiano :

Recital di Stéphanie Humeau, ex allieva del Conservatorio di Parigi. Un viaggio musicale attraverso le partiture di Haydn, Schubert, Beethoven, Chopin e Debussy.

Espanol :

Recital de Stéphanie Humeau, antigua alumna del Conservatorio de París. Un viaje musical a través de las partituras de Haydn, Schubert, Beethoven, Chopin y Debussy.

