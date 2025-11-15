Concert Récital piano avec Ekaterina Covali Dieuze
Concert Récital piano avec Ekaterina Covali Dieuze samedi 15 novembre 2025.
Concert Récital piano avec Ekaterina Covali
15 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 17:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Dans le cadre du salon des arts, l’association des Salines Royales vous propose un récital de piano.
Bach, Scarletti, Debussy, Cosma, Rachmaninov et Siridov avec Ekaterina Covali.
Entrée gratuite avec panier.Tout public
0 .
15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07
English :
As part of the Salon des Arts, the Salines Royales association presents a piano recital.
Bach, Scarletti, Debussy, Cosma, Rachmaninov and Siridov with Ekaterina Covali.
Free admission with basket.
German :
Im Rahmen des Kunstsalons bietet Ihnen der Verein der Königlichen Salinen ein Klavierrezital.
Bach, Scarletti, Debussy, Cosma, Rachmaninov und Siridov mit Ekaterina Covali.
Freier Eintritt mit Korb.
Italiano :
Nell’ambito del Salon des Arts, l’associazione Salines Royales propone un recital di pianoforte.
Bach, Scarletti, Debussy, Cosma, Rachmaninov e Siridov con Ekaterina Covali.
Ingresso libero con cestino.
Espanol :
En el marco del Salón de las Artes, la asociación Salines Royales ofrece un recital de piano.
Bach, Scarletti, Debussy, Cosma, Rachmaninov y Siridov con Ekaterina Covali.
Entrada gratuita con cesta.
L’événement Concert Récital piano avec Ekaterina Covali Dieuze a été mis à jour le 2025-10-30 par OT DU PAYS SAULNOIS