Concert récital piano et voix à la bougie AETHER Cahors

Eglise Saint-Barthélémy Cahors Lot

Participation libre

Début : 2025-08-31 20:00:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Aether est un duo musical fondé par la chanteuse lyrique Anna Luigi et le pianiste Raphaël Goldman. Les deux artistes se connaissaient de longue date à Paris, sans se douter qu’ils mettraient un jour en commun leur passion respective pour la musique.

Réunis par une série d’heureux hasards dans le Lot, ils se sont retrouvés voisins dans le village d’Albas, fin 2023. Portés par leur spiritualités individuelles, c’est là-bas que les musiciens ont cherché ensemble pendant plusieurs mois leur identité musicale, Raphaël ayant suivi une formation de jazz, et Anna provenant du milieu classique. Ils ont finalement donné un premier concert à Belaye en Août 2024, salué immédiatement par la presse locale.

Le programme de leurs concerts varie selon les saisons, mais tourne à chaque fois de façon poétique et

intimiste autour de chants traditionnels, d’œuvres classiques, et de standards de jazz revisités. Le duo apporte de plus en plus ses propres compositions, créées dans l’esprit de ces styles musicaux. .

Eglise Saint-Barthélémy Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 43 22 73 42

