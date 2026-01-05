Concert Récital sans méduses Le Volcan Le Havre

Concert Récital sans méduses

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-13 2026-02-14

Nicolas Chaigneau s’exprime avant tout par la danse. Il a fondé la compagnie pjpp avec Claire Laureau et pratique un théâtre gestuel où l’absurde tient une place de choix, comme l’ont prouvé Les Galets au Tilleul… et Derrière, présentées la saison dernière. Mais parallèlement à son activité d’interprète et de metteur en scène, Nicolas Chaigneau chante. Il écrit et compose des morceaux dans le cadre d’un projet musical baptisé NINO. Avec ses chansons en anglais, mélancoliques ou légères, il se produit en concert, mais le cadre classique de ce format est vite devenu comme un habit trop cintré pour cet électron libre qui a le goût du décalage dans le sang. Il imagine alors ce que vous allez découvrir un concert chorégraphié et théâtralisé où tout est permis. Un seul en scène rythmé et fantasmatique, intime et spectaculaire, en porosité avec le public pour tirer les ficelles de la posture du chanteur star. S’en amuser et nous avec.

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

