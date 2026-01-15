Concert Récit(s) Oizon

Concert Récit(s)

Château de la Verrerie Oizon Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-16

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Dans le cadre du Festival de Boucard, venez découvrir la puissance et l’harmonie des voix d’InChorus.

15 chanteurs et chanteuses venant de toute la France vous entraînent dans un voyage

musical mêlant oeuvres classiques et contemporaines. Un concert en forme de récit traversant des univers poétiques et des

musiques éclectiques. Un moment d’émotion et de partage à ne pas manquer, prélude au concert-évènement Chemin(s) du samedi 18 avril.

Réservation obligatoire, organisé par le Festival de Boucard.

InChorus bénéficie du soutien du programme européen LEADER,

du département du Cher et de la Région Centre Val de Loire. 29 .

Château de la Verrerie Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 75 90 23 82

English :

As part of the Boucard Festival, come and discover the power and harmony of the voices of InChorus.

