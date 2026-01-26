Concert Red Hot Chili Pampers Agen

Concert Red Hot Chili Pampers Agen vendredi 13 février 2026.

Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Les Red Hot Chili Peppers sont une référence incontournable de la fusion funk-pop-rock des années 80/90. Le tribute Red Hot Chilli Pampers revisite leurs titres cultes, notamment ceux de Blood Sugar Sex Magik, dans un concert explosif et ultra énergique. Repos conseillé avant le show !
Les Red Hot Chili Peppers incarne toujours aujourd’hui la crème de la fusion Funk Pop Rock des années 80/90.

Certains pourront parler de leur folie, de leur génie, de leur punk attitude californienne piquée de tatouages à la sauce hot du Mexique, les Red Hot sont de sacrés monstres inventifs et aiguisés quand on s’en réfère à leur carrière.
Un album sortira du lot, Blood Sugar Sex Magic (15 Millions d’exemplaires vendus), de la magie cet album ! Y’a du Houdini dans ces types !

Les Red Hot Chilli Pampers s’engagent donc, avec leur belles âmes d’enfants culottés à rebondir sur les mesures jump addict de quelques bijoux de ce groupe indémodable.   .

Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 

English : Concert Red Hot Chili Pampers

The Red Hot Chili Peppers are an essential reference in 80s/90s funk-pop-rock fusion. The Red Hot Chilli Pampers tribute revisits their cult hits, including Blood Sugar Sex Magik, in an explosive, high-energy concert. Rest before the show!

