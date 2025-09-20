Concert : Red House, une après-midi musicale ! Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult

Concert : Red House, une après-midi musicale ! Domaine de Bois-Héroult Bois-Héroult samedi 20 septembre 2025.

Concert : Red House, une après-midi musicale ! 20 et 21 septembre Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissez-vous emporter par l’énergie du groupe Red House, qui animera l’après-midi de ses reprises musicales au Domaine de Bois-Héroult !

Profitez-en pour participer aux visites guidées (de 14h à 17h) et découvrir les jardins à la française et à l’anglaise du château !

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 02 35 34 42 19 http://www.domaine-de-boisheroult.fr Domaine de Bois-Héroult

Laissez-vous emporter par l’énergie du groupe Red House, qui animera l’après-midi de ses reprises musicales au Domaine de Bois-Héroult !

Red House