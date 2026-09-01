UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cusset

Concert • Red On Pili Pili La Cervoiserie Cusset

vendredi 18 septembre 2026 · La Cervoiserie · Cusset

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Cervoiserie
Adresse
78 rue des Peupliers
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Concert • Red On Pili Pili

La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

La Cervoiserie accueille Tribune Red on Pili Pili pour une soirée 100 % Red Hot Chili Peppers, le vendredi 18 septembre à 20 h !
  .

La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09  vichy@lacervoiserie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Cervoiserie is hosting Tribune Red on Pili Pili for a night dedicated entirely to the Red Hot Chili Peppers on Friday, September 18, at 8 p.m.!

L’événement Concert • Red On Pili Pili Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)