Concert • Red On Pili Pili La Cervoiserie Cusset

Informations pratiques

Cusset

Concert • Red On Pili Pili

La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La Cervoiserie accueille Tribune Red on Pili Pili pour une soirée 100 % Red Hot Chili Peppers, le vendredi 18 septembre à 20 h !

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La Cervoiserie 78 rue des Peupliers Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 36 09 vichy@lacervoiserie.com

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English :

La Cervoiserie is hosting Tribune Red on Pili Pili for a night dedicated entirely to the Red Hot Chili Peppers on Friday, September 18, at 8 p.m.!

L’événement Concert • Red On Pili Pili Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations