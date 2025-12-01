Concert Red Phoenix Universe rue du Colonel Clarenthal Lunéville

Concert Red Phoenix Universe

rue du Colonel Clarenthal Médiathèque de l’Orangerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Composé de Laurent à la batterie, David à la basse et au piano, et Thierry à la guitare, Red Phoenix Universe propose une musique à la croisée des genres groove, rock, country, blues, avec parfois des couleurs métal.

La première partie du concert sera assurée par l’ensemble Guit’Art RDV, composé de cinq élèves de l’École de musique de Ludres et de leur professeur Thierry Barth. Ils interpréteront des œuvres issues du répertoire traditionnel latino-américain, ainsi que quelques surprises festives pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Gratuit Sur inscriptionTout public

0 .

rue du Colonel Clarenthal Médiathèque de l’Orangerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 18 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comprising Laurent on drums, David on bass and piano, and Thierry on guitar, Red Phoenix Universe’s music is a crossroads of genres: groove, rock, country, blues, with occasional hints of metal.

The first part of the concert will feature the Guit?Art RDV ensemble, made up of five students from the Ludres music school and their teacher Thierry Barth. They will perform works from the traditional Latin-American repertoire, plus a few festive surprises to celebrate the festive season.

Free admission ? Registration required

L’événement Concert Red Phoenix Universe Lunéville a été mis à jour le 2025-12-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS