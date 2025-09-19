Concert RED WINE Le Bistrot Gourmand Montendre

Concert RED WINE

Le Bistrot Gourmand 68 Boulevard de Saintonge Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

RED WINE est un groupe de pop-rock qui c’est fait rapidement un nom en Nouvelle Aquitaine.

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Le Bistrot Gourmand 68 Boulevard de Saintonge Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42 info.lebistrotgourmand@gmail.com

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English :

RED WINE is a pop-rock band that has quickly made a name for itself in New Aquitaine.

L’événement Concert RED WINE Montendre a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge