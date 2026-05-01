Concert Redwood Factory La Lune Rousse Saint-Voir
Concert Redwood Factory La Lune Rousse Saint-Voir samedi 9 mai 2026.
Saint-Voir
Concert Redwood Factory
La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Soirée concert à la Lune rousse
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La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74 association-traverse@orange.fr
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English :
Concert evening at the Lune rousse
L’événement Concert Redwood Factory Saint-Voir a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire