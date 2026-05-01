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Concert Redwood Factory La Lune Rousse Saint-Voir

Concert Redwood Factory La Lune Rousse Saint-Voir samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Lune Rousse

Adresse : 10 le bourg

Ville : 03220 Saint-Voir

Département : Allier

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 7 7 7

Saint-Voir

Concert Redwood Factory

La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Soirée concert à la Lune rousse
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La Lune Rousse 10 le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74  association-traverse@orange.fr

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English :

Concert evening at the Lune rousse

L’événement Concert Redwood Factory Saint-Voir a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire