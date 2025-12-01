Concert Reflet Tango Pequena Tipiqua par les Ateliers des Arts Ateliers des Arts Auditorium Le Puy-en-Velay

Concert Reflet Tango Pequena Tipiqua par les Ateliers des Arts

Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

2025-12-15 19:00:00

2025-12-15

2025-12-15

Présentation des travaux d’élèves de l’ensemble de tango La Pequena Tipiqua dirigée par Hervé Esquis. Orchestre tango et élèves d’accordéon chromatique.

Presentation of work by students of the tango ensemble La Pequena Tipiqua, directed by Hervé Esquis. Tango orchestra and chromatic accordion students.

