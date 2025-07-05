Concert Reflets d’en haut Thionville
Concert Reflets d’en haut Thionville dimanche 19 avril 2026.
Concert Reflets d’en haut
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
1
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Duo Rescordis, composé d’une harpiste et d’une soprano lyrique, présente Reflets d’en haut , un concert où voix et harpe s’unissent pour offrir une palette d’émotions subtiles. Ce programme invite le public à un voyage musical poétique, évoquant des rêves et des paysages célestes, et met en lumière la complicité et la sensibilité des deux artistes, pour un moment suspendu entre terre et ciel.
Distribution Mary-Lee Jacquier, soprano, Kenul Amirova, harpeTout public
1 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
English :
The Duo Rescordis, composed of a harpist and a lyric soprano, presents « Reflets d?en haut », a concert in which voice and harp unite to offer a palette of subtle emotions. The program invites the audience on a poetic musical voyage, evoking dreams and celestial landscapes, and highlights the complicity and sensitivity of the two artists, for a moment suspended between earth and sky.
Cast: Mary-Lee Jacquier, soprano, Kenul Amirova, harp
German :
Das Duo Rescordis, bestehend aus einer Harfenistin und einer lyrischen Sopranistin, präsentiert « Reflets d’en haut », ein Konzert, in dem sich Stimme und Harfe vereinen, um eine Palette subtiler Emotionen zu bieten. Das Programm lädt das Publikum zu einer poetischen musikalischen Reise ein, die Träume und himmlische Landschaften heraufbeschwört und die Komplizenschaft und Sensibilität der beiden Künstlerinnen hervorhebt, für einen Moment, der zwischen Himmel und Erde schwebt.
Besetzung: Mary-Lee Jacquier, Sopran, Kenul Amirova, Harfe
Italiano :
Il Duo Rescordis, composto da un’arpista e da un soprano lirico, presenta « Reflets d’en haut », un concerto in cui voce e arpa si uniscono per offrire una tavolozza di sottili emozioni. Il programma invita il pubblico a un viaggio musicale poetico, che evoca sogni e paesaggi celestiali, e mette in risalto la complicità e la sensibilità delle due artiste, per un momento sospese tra terra e cielo.
Cast: Mary-Lee Jacquier, soprano, Kenul Amirova, arpa
Espanol :
El Dúo Rescordis, formado por un arpista y una soprano lírica, presenta « Reflets d’en haut », un concierto en el que voz y arpa se combinan para ofrecer una paleta de sutiles emociones. El programa invita al público a un poético viaje musical, evocador de sueños y paisajes celestes, y pone de relieve la complicidad y sensibilidad de las dos artistas, por un momento suspendidas entre la tierra y el cielo.
Reparto: Mary-Lee Jacquier, soprano, Kenul Amirova, arpa
L’événement Concert Reflets d’en haut Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME