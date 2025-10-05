Concert « Reflets » Duo Guitare Jazz Luzech

Concert « Reflets » Duo Guitare Jazz Luzech dimanche 5 octobre 2025.

Concert « Reflets » Duo Guitare Jazz

Luzech Lot

Tarif : – – 12 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

C’est un jeune duo composé de deux vieux briscards, Louis Martinez et Jean-Marc Floury, qui va nous offrir un tête à tête musical ce 5 octobre à la chapelle Notre Dame de l’Île de Luzech

C’est un jeune duo composé de deux vieux briscards, Louis Martinez et Jean-Marc Floury, qui va nous offrir un tête à tête musical ce 5 octobre à la chapelle Notre Dame de l’Île de Luzech. Louis Martinez n’est autre que le fondateur et directeur artistique du festival Jazz à Sète qui vient de fêter sa 30ème édition.

La gestation de ce duo qui répondra au nom de Reflets s’est faite pendant le confinement. Les deux musiciens ont profité de cette pose forcée pour converser par notes interposées et laisser s’exprimer leur complicité issue de 25 ans d’amitié et de dizaines de scènes partagées. Envolées fines et précises, variations de thème, rythmes composites… Leurs mélodies se posent comme une lumière allumée sur l’obscurité d’une période dont on ne connaissait pas encore l’issue.

L’épilogue de la pandémie apporte avec lui 12 compositions originales, 12 Reflets brillants portés par leur son. Le Temps des Guitare et l’Esquisse vous invitent à découvrir cet effet secondaire positif du covid.

Le Temps des guitares est une association crée il y a une dizaine d’années à Puy l’Évêque par Olivier Bensa, Cécile Cardinot et Jacques Chabanon. Rapidement une dynamique se crée autour de ce noyau dur. La mairie soutient le projet et met à leur disposition un lieu magique, le Théâtre de Verdure.

Le nom de l’association ne fait pas référence à un seul type de guitare mais à tous les instruments à corde qui s’y apparentent.

Cependant le fait de ne proposer que des concerts en plein air et d’être ainsi à la merci des intempéries, leur fait courir un gros risque financier. La mairie de Puy l’Évêque n’a pas su proposer de solutions alternatives. Le Temps des Guitares a dû se délocaliser à Luzech qui leur offre l’abri d’un autre lieu magique, la chapelle Notre Dame de l’Île nichée au fond de sa presqu’île. A la grande satisfaction du conseil municipal qui a fait de l’animation culturelle une de ses priorités et à la grande joie des Luzéchois qui se sont fait un plaisir d’enrichir leur tissu associatif d’un membre aussi éminent. C’est ainsi que ce nouveau venu a participé au forum des associations de Luzech qui s’est tenu place du Canal dimanche 14 septembre à partir de 10 heures et qui accueille chaque année un nombre croissant de participants pour un nombre croissant de visiteurs.

L’objectif du Temps des Guitares est de pérenniser un festival estival annuel qui se déroule sur 4 jours et de s’ouvrir à d’autres types de manifestations comme le concert d’un duo de guitariste de jazz, Reflets , ce dimanche 5 octobre à 15 heures. Prix des places 12€ pour les plus de 12 ans. .

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28

English :

A young duo made up of two old hands, Louis Martinez and Jean-Marc Floury, will offer us a musical tête à tête this October 5th at the Notre Dame de l?Île chapel in Luzech

German :

Ein junges Duo, bestehend aus zwei alten Hasen, Louis Martinez und Jean-Marc Floury, wird uns am 5. Oktober in der Kapelle Notre Dame de l’Île in Luzech ein musikalisches Tête-à-Tête bieten

Italiano :

Un giovane duo formato da due veterani, Louis Martinez e Jean-Marc Floury, ci offrirà un tête à tête musicale il 5 ottobre nella cappella di Notre Dame de l’Île a Luzech

Espanol :

Un joven dúo formado por dos veteranos, Louis Martinez y Jean-Marc Floury, nos ofrecerá un tête à tête musical el 5 de octubre en la capilla de Notre Dame de l’Île de Luzech

L’événement Concert « Reflets » Duo Guitare Jazz Luzech a été mis à jour le 2025-09-21 par OT Cahors Vallée du Lot