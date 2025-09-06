Concert Regards Croisés rue de la Font Sainte Manne Crantenoy
Concert Regards Croisés rue de la Font Sainte Manne Crantenoy samedi 6 septembre 2025.
Concert Regards Croisés
rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Samedi 2025-09-06 19:00:00
2025-09-06 22:00:00
2025-09-06
L’association le Revaux organise un apéritif dinatoire suivi d’un concert à l’Eglise Sainte Manne le samedi 06 septembre.
19h apéritif dinatoire
20h30 concert
Entrée libreTout public
rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est lerevaux@gmail.com
English :
The Revaux association is organizing an aperitif dinner followed by a concert at the Eglise Sainte Manne on Saturday, September 06.
7pm: aperitif dinner
8:30pm: concert
Free admission
German :
Der Verein le Revaux organisiert am Samstag, den 06. September, ein Aperitif-Dinner mit anschließendem Konzert in der Kirche Sainte Manne.
19 Uhr: Aperitif mit Abendessen
20.30 Uhr: Konzert
Freier Eintritt
Italiano :
L’associazione Revaux organizza un aperitivo-cena seguito da un concerto presso l’Eglise Sainte Manne sabato 6 settembre.
19.00: aperitivo e cena
20.30: concerto
Ingresso libero
Espanol :
La asociación Revaux organiza el sábado 6 de septiembre una cena aperitivo seguida de un concierto en la iglesia Sainte Manne.
19.00 h: aperitivo y cena
20.30 h: concierto
Entrada gratuita
L’événement Concert Regards Croisés Crantenoy a été mis à jour le 2025-08-22 par OT DU PAYS DU SAINTOIS