Concert Reggae au Meeple, Meeple, Maurepas
Concert Reggae au Meeple, Meeple, Maurepas samedi 28 février 2026.
Concert Reggae au Meeple Samedi 28 février, 20h30 Meeple Yvelines
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00
Fin : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00
CONCERT REGGAE AU MEEPLE
Le Meeple t’invite à une soirée placée sous le signe du reggae, du partage et des bonnes vibes ✨
Rojah B en live, Mota Favela et Control Tower Sound
Un concert aux sonorités roots et modernes, des messages positifs, des rythmes qui font voyager et une ambiance chaleureuse comme on les aime.
Samedi 28 février
⏰ 20h30
Le Meeple – Rond Point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
Que tu sois amateur de reggae, curieux ou simplement en quête d’une soirée chill et festive, viens profiter d’un moment de musique live et de bonnes énergies
Entrée libre / participation sur place selon l’événement.
Ramène tes potes, la vibe fera le reste.
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Le Meeple t’invite à une soirée placée sous le signe du reggae, du partage et des bonnes vibes ✨ concert meeple