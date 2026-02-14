Concert Reggae au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Reggae au Meeple Samedi 28 février, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00

CONCERT REGGAE AU MEEPLE

Le Meeple t’invite à une soirée placée sous le signe du reggae, du partage et des bonnes vibes ✨

Rojah B en live, Mota Favela et Control Tower Sound

Un concert aux sonorités roots et modernes, des messages positifs, des rythmes qui font voyager et une ambiance chaleureuse comme on les aime.

Samedi 28 février

⏰ 20h30

Le Meeple – Rond Point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas

Que tu sois amateur de reggae, curieux ou simplement en quête d’une soirée chill et festive, viens profiter d’un moment de musique live et de bonnes énergies

Entrée libre / participation sur place selon l’événement.

Ramène tes potes, la vibe fera le reste.

