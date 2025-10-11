Concert reggae High legal brothers Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

Concert reggae High legal brothers Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier samedi 11 octobre 2025.

Concert reggae High legal brothers

Place du Maréchal Juin Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Reggae #1 hit the town
Special 10 ans high legal brothers   .

Place du Maréchal Juin Boeuf sur le Toit Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Concert reggae High legal brothers

German : Concert reggae High legal brothers

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert reggae High legal brothers Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-07-18 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION