Concert Reggae | Hollie Cook + The Selenites Band Creil

Concert Reggae | Hollie Cook + The Selenites Band

Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

Rdv le jeudi 9 avril à 20h à la Grange à Musique pour groover au son du 5ème album d’Hollie Cook et du Selenites Band!

Près de quinze ans après son premier album éponyme, Hollie Cook revient chez Mr Bongo avec Shy Girl, son cinquième album studio, le plus personnel à ce jour. Entre grooves serrés, mélodies entraînantes et son lovers rock contemporain, l’album explore l’amour sous toutes ses formes, mêlant douceur et mélancolie.

Un groove venu d’ailleurs, une transe mystique, un voyage dans le temps et l’espace The Selenites Band réinvente l’éthio-jazz en y insufflant une énergie contagieuse, moderne et cinématographique.

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

Join us on Thursday, April 9 at 8pm at the Grange à Musique to groove to the sounds of Hollie Cook and the Selenites Band’s 5th album!

