Concert Reggae Moove Vibration Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Concert Reggae Moove Vibration

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Reggae Moove Vibration un concert plein d’énergie et d’émotions. Au programme Musique live, Ambiance chaleureuse et conviviale. Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat. Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

English : Concert Reggae Moove Vibration

Want to vibrate to the sound of live music and spend a great evening with friends? This Thursday, Plancher des Vaches welcomes Reggae Moove Vibration, a concert full of energy and emotion. A great time to share over a drink or a good meal. Just sit back and let the music take you away.

