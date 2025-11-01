Concert Reggae Newman’s Krew Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Concert Reggae Newman’s Krew Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 1 novembre 2025.
Concert Reggae Newman’s Krew
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Newman’s Krew est un groupe de musique français, principalement basé au Pays Basque.
Leur style est décrit comme du Reggae Nuu-Roots, avec des touches de dancehall et de hip-hop .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com
English : Concert Reggae Newman’s Krew
German : Concert Reggae Newman’s Krew
Italiano :
Espanol : Concert Reggae Newman’s Krew
L’événement Concert Reggae Newman’s Krew Monein a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Coeur de Béarn