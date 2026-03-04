Concert Reggae & Soul au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Reggae & Soul au Meeple Samedi 28 mars, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Concert Reggae & Soul au Meeple

Le Meeple te donne rendez-vous pour une soirée groove, chaleur et bonnes vibes avec deux groupes en live :

– Joker : Reggae festif et ensoleillé

– MelaSoul : Soul, funk et énergie communicative

Prépare-toi à voyager entre rythmes jamaïcains et sonorités soul dans une ambiance conviviale et festive !

Samedi 28 mars

20h30

Meeple Bar – Rdpt Laurent Schwartz, 78310 Maurepas

Entrée gratuite

Viens boire un verre, danser et profiter d’un concert live comme on les aime au Meeple !

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Prépare-toi à voyager entre rythmes jamaïcains et sonorités soul dans une ambiance conviviale et festive ! concert maurepas