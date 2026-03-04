Concert Reggae & Soul au Meeple, Meeple, Maurepas
Entrée libre et gratuite
Le Meeple te donne rendez-vous pour une soirée groove, chaleur et bonnes vibes avec deux groupes en live :
– Joker : Reggae festif et ensoleillé
– MelaSoul : Soul, funk et énergie communicative
Prépare-toi à voyager entre rythmes jamaïcains et sonorités soul dans une ambiance conviviale et festive !
Samedi 28 mars
20h30
Meeple Bar – Rdpt Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
Viens boire un verre, danser et profiter d’un concert live comme on les aime au Meeple !
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
