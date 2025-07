Concert Reggae, Soul, Funk Halimata Saint-Sever

Concert Reggae, Soul, Funk Halimata Saint-Sever mardi 22 juillet 2025.

Concert Reggae, Soul, Funk Halimata

14 Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever Landes

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-22

2025-07-22

Venez vibrer au son du groupe Halimata !! Originaire de bordeaux ce groupe propose des musiques aux influences Reggae, Soul, Funk parfaites pour venir passer une soirée conviviable !!

Entrée libre à 21h au Captain bar (Ex le Touron).

14 Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 74 01

English :

Come and vibrate to the sound of the group Halimata! Hailing from Bordeaux, this group’s Reggae, Soul and Funk-influenced music is the perfect way to spend a convivial evening!

Free entry at 9pm at the Captain bar (Ex le Touron).

German : Concert Reggae, Soul, Funk Halimata

Die Band « Halimata » wird Sie mit ihrem Sound begeistern! Die Band kommt aus Bordeaux und bietet Musik mit Einflüssen aus Reggae, Soul und Funk an, die perfekt für einen geselligen Abend sind!

Freier Eintritt um 21 Uhr in der Captain Bar (Ex le Touron).

Italiano :

Venite a scatenarvi al suono del gruppo Halimata! Proveniente da Bordeaux, la musica Reggae, Soul e Funk-influenced di questo gruppo è il modo perfetto per trascorrere una serata conviviale!

Ingresso libero alle 21.00 presso il bar Captain (Ex le Touron).

Espanol : Concert Reggae, Soul, Funk Halimata

Venga a bailar al ritmo del grupo Halimata Procedente de Burdeos, su música con influencias del reggae, el soul y el funk es perfecta para pasar una velada agradable

Entrada gratuita a las 21:00 en el bar Captain (Ex le Touron).

