Concert Reggae Troyes vendredi 28 novembre 2025.

Concert Reggae

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 25 Eur

Début : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Rod TAYLOR, figure emblématique du reggae roots, a débuté sa carrière en 1975 avec Bad Man Comes and Goes et a collaboré avec des artistes majeurs tels que Mikey Dread et His Imperial Majesty.



Sista JAHAN, artiste reggae-dancehall francophone originaire de la Martinique, collabore avec de nombreux artistes depuis 2004, et a notamment composé pour Sa Man Yé, album critique et élu Reggae Feminine de 2022.



Liu BROWN est un chanteur, compositeur et musicien engagé, connu pour ses mélodies reggae rock et ses influences allant de Hendrix à Ed Sheeran. Il a joué dans plusieurs groupes, dont Tapawé.



MULOCKS, passionné de reggae depuis les années 2010, débute avec FMR sound avant de rejoindre le collectif Raggadawa, où il rencontre Liu Brown. En 2020, il relance sa carrière avec le projet Vibeguard, influencé par le reggae, le hip-hop et des groupes comme Steel Pulse et Massilia Sound System. .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

