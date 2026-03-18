Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy Le Hangar Zéro Le Havre

Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Deux styles. Deux vibrations. Une seule piste de danse.

Le 18 avril, DJ Ritchy prend le contrôle des platines pour un face‑à‑face explosif

– Reggae roots & dub vibes

– Hip-Hop old school & classics

Des basses qui roulent.

Des beats qui cognent.

Des classiques qui rassemblent les générations.

DJ Ritchy aux platines

Sélecta affûté, culture sound system et amour du groove. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy

L’événement Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie