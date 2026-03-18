Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy Le Hangar Zéro Le Havre
Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy Le Hangar Zéro Le Havre samedi 18 avril 2026.
Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Deux styles. Deux vibrations. Une seule piste de danse.
Le 18 avril, DJ Ritchy prend le contrôle des platines pour un face‑à‑face explosif
– Reggae roots & dub vibes
– Hip-Hop old school & classics
Des basses qui roulent.
Des beats qui cognent.
Des classiques qui rassemblent les générations.
DJ Ritchy aux platines
Sélecta affûté, culture sound system et amour du groove. .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
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English : Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy
L’événement Concert ; Reggae Vs Hip Hop Dj Ritchy Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie