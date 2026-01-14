Concert Release Party Diablerie + Benghazi Truckers Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Release Party Diablerie + Benghazi Truckers

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 20:00:00

Diablerie rock

À la base, l’idée était de réunir les musicien·nes de la scène local autour d’un side project, où chacun·e serait libre d’aller et venir pour jouer ensemble de temps en temps. C’était sans compter sur les quatre de diablerie. et leur aspiration pour les choses bien faites ! Depuis leur rencontre, les Havrais·es s’en donnent à cœur joie pour bousculer les codes du rock. Électrique, noir et pourtant mélodique, le groupe ne s’identifie pas particulièrement à quelque mouvement que ce soit. Iels nous mettent face à un duo basse/batterie tonique et une guitare incisive mais peu bavarde, rappelant rock bruitiste des dernières décennies. Par dessus les mélodies, le chant habité est mis au service de textes soigneux et rédigés pour la plupart en anglais.

Benghazi Truckers

Le feu, ça part d’une étincelle, ça grossit ça flambe, et des fois ça s’éteint presque. Et puis, si les braises sont toujours là, ça reprend de plus belle. Benghazi Truckers, c’est pareil depuis 2011. Avec un nouveau feu nourri à 3 depuis cet été, et des compos hardcore pour brûler jusqu’aux cendres. Si vous n’avez pas froid aux yeux, venez !

