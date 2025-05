Concert Release party Orilia – Ecole de Musique Charles Boquet Pont-à-Mousson, 23 mai 2025 20:30, Pont-à-Mousson.

Meurthe-et-Moselle

Concert Release party Orilia Ecole de Musique Charles Boquet 13 rue du Four Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Orilia, finaliste de La France a un Incroyable Talent, saison 17, vous invite à la release party de son premier album !

Rendez-vous à l’Ecole de Musique Charles Boquet le 23 mai à partir de 20h30

Première partie Louise-Ellie et HayeL

Entrée libre, réservations à l’Office de Tourisme (places limitées)Tout public

Ecole de Musique Charles Boquet 13 rue du Four

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21 secretariat.emcb@gmail.com

English :

Orilia, finalist in La France a un Incroyable Talent, season 17, invites you to the release party for her debut album!

Rendezvous at the Ecole de Musique Charles Boquet on May 23, starting at 8:30 p.m

Opening act: Louise-Ellie and HayeL

Free admission, reservations at the Tourist Office (limited seating)

German :

Orilia, Finalistin von La France a un Incroyable Talent, Staffel 17, lädt Sie zur Release-Party ihres ersten Albums ein!

Treffpunkt in der Ecole de Musique Charles Boquet am 23. Mai ab 20.30 Uhr

Erster Teil: Louise-Ellie und HayeL

Freier Eintritt, Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt (begrenzte Plätze)

Italiano :

Orilia, finalista della stagione 17 di La France a un Incroyable Talent, vi invita alla festa di lancio del suo album di debutto!

Venite all’Ecole de Musique Charles Boquet il 23 maggio dalle 20.30

Apertura: Louise-Ellie e HayeL

Ingresso libero, prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo (i posti sono limitati)

Espanol :

Orilia, finalista de La France a un Incroyable Talent, temporada 17, le invita a la fiesta de presentación de su álbum de debut

Acuda a la Escuela de Música Charles Boquet el 23 de mayo a partir de las 20.30 h

Teloneros: Louise-Ellie y HayeL

Entrada gratuita, reservas en la Oficina de Turismo (plazas limitadas)

L’événement Concert Release party Orilia Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-05-07 par OT PONT A MOUSSON