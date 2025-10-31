CONCERT RELOVUTION GOSPEL FESTIVAL Montpellier

CONCERT RELOVUTION GOSPEL FESTIVAL

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 37.5 – 37.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le Relovution Gospel Festival est un événement incontournable pour tous les amateurs de musique gospel. Ce festival célèbre la richesse et la diversité de ce genre musical, réunissant des artistes talentueux qui partagent leur passion et leur énergie sur scène. Venez vivre une expérience unique où la musique, la spiritualité et la convivialité se rencontrent dans une ambiance festive et chaleureuse.

À Montpellier, au cœur du magnifique lieu qu’est le Corum-Opéra Berlioz, le festival promet des performances inoubliables. Que vous soyez un fervent adepte du gospel ou simplement curieux de découvrir ce style musical, cet événement saura vous séduire.

Ne manquez pas cette occasion de vibrer au rythme des chants et de vous laisser emporter par la magie du gospel.

Le 08 février à 17h

Sur réservation .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 86 00 95 11 relovutiongospelfestival@gmail.com

