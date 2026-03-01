Concert Rémi Dumoulin Kids Quartet IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) Salon-de-Provence

Concert Rémi Dumoulin Kids Quartet

Mardi 31 mars 2026 de 20h à 22h30. IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Marius et Sylvestre ont contracté le virus du jazz par induction au contact de leur père et des musiciens de passage à la maison (l’hebdomadaire Pascal Legall pour n’en citer qu’un)

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Thibaut Rouvière



Charlotte Sani Batterie

Romain Revest Basse

Layla Abdel Hakim Guitare

Elsa Davidson Trompette

Ines Caste Chant

Gwenn Le Doth Chant



Restauration possible dès 19h



21h00 Rémi Dumoulin Kids Quartet



Le feu qui les habite les a conduits tout naturellement vers la méthode de développement et d’improvisation propre au pianiste Lennie Tristano. Dès lors il était possible pour Rémi de ressortir un programme en trio écrit il y a dix ans pour Pierre Perchaud et Bruno Ruder autour des compositions de Lennie Tristano et de ses affidés Warne Marsh et Lee Konitz:

Après cette première partie, le trio sera rejoint par Pascal Legall à la batterie pour former le Kids Quartet avec Marius qui passe de la guitare à la contrebasse.

Le répertoire donne la part belle aux compositions et arrangements des enfants.







Rémi DUMOULIN Saxophone ténor

Marius DUMOULIN Guitare et Contrebasse

Sylvestre DUMOULIN: Piano

Pascal LEGALL Batterie .

IMFP (Institut Musical de Formation Professionnelle) 95 Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marius and Sylvestre contracted the jazz virus by induction through contact with their father and visiting musicians (the weekly Pascal Legall, to name but one)

