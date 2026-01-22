Concert Remontée du temps avec les graves TARBES Tarbes

Concert Remontée du temps avec les graves

TARBES 25 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

L’euphonium ou le trombone basse de la famille des cuivres dit “graves” sont trop rarement représentés dans les ensembles à petits effectifs ou les orchestres.

Mizuho Kosugi, Miki Nagata, Cassandre Ramos-Gonalons et Lucille Chartrain présentent un programme mettant en valeur ces instruments et leurs évolution à travers l’histoire de la musique.

Ces “cuivres graves” seront accompagnés tour à tour par l’orgue positif, le clavecin et le piano à travers un répertoire souvent méconnu et d’époques variées.

Miki Nagata Trombone basse et sacqueboute

Mizuho Kosugi Euphonium et serpent

Lucille Chartrain Clavecin et orgue positif

Cassandre Ramos-Gonalons Piano

Le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est un service public d’éducation artistique qui se donne comme principe premier la pratique et l’étude des arts musicaux et chorégraphiques, par l’exploration sensible et pluridisciplinaire des contenus, de toutes esthétiques, des arts de la scène et du spectacle vivant.

– 50 professeurs

– 715 heures de cours hebdomadaires

– 902 élèves dont 133 adultes DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 départements pédagogiques

– 46 salles de cours

– 1 salle de spectacles (210 places)

– une programmation culturelle et artistique riche avec près de 120 à 150 manifestations annuelles au Conservatoire et à l’extérieur (concerts, conférences…)

– des concerts scolaires accueillant des élèves des établissements scolaires de tout le Département des Hautes-Pyrénées

des stages d’orchestres ou de chœurs, des master-classes, des conférences, concerts, animations, formations

– des ensembles professionnels et des ensembles amateurs (Orchestre Symphonique, Harmonies, Big Band, Musique de chambre, Jeune Chœur et Chœur de Jeunes, Chœur de femmes Intemporelles , Musiques de jazz, traditionnelles, anciennes, etc…).

English :

The euphonium and bass trombone from the ?low? brass family are too rarely represented in small ensembles or orchestras.

Mizuho Kosugi, Miki Nagata, Cassandre Ramos-Gonalons and Lucille Chartrain present a program highlighting these instruments and their evolution through musical history.

These ?low brass? instruments will be accompanied in turn by the positive organ, the harpsichord and the piano, through an often little-known repertoire from a variety of periods.

Miki Nagata: Bass trombone and sackbut

Mizuho Kosugi: Euphonium and snake

Lucille Chartrain: Harpsichord and positive organ

Cassandre Ramos-Gonalons Piano

The Tarbes-Lourdes-Pyrénées Urban Community’s Henri Duparc Conservatory is a public arts education service whose primary principle is the practice and study of the musical and choreographic arts, through the sensitive, multi-disciplinary exploration of all aspects of the performing arts.

– 50 teachers

– 715 hours of weekly classes

– 902 students including 133 adults DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 teaching departments

– 46 classrooms

– 1 performance hall (210 seats)

– a rich cultural and artistic program, with some 120 to 150 annual events at the Conservatoire and elsewhere (concerts, conferences, etc.)

– school concerts welcoming students from schools throughout the Hautes-Pyrénées department

orchestral and choral training courses, master-classes, conferences, concerts, events and training sessions

– professional and amateur ensembles (Symphony Orchestra, Harmonies, Big Band, Chamber Music, Jeune Ch?ur and Ch?ur de Jeunes, Ch?ur de femmes Intemporelles , Jazz, Traditional and Ancient Music, etc.).

