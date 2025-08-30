Concert « Renaissance Extravagante La Renaissance versus Irlande et Flamenco ! » par l’ensemble Opus Crocus Duravel

Concert « Renaissance Extravagante La Renaissance versus Irlande et Flamenco ! » par l'ensemble Opus Crocus Duravel samedi 30 août 2025.

Tarif : 15 – 15 – EUR

21:00:00

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Opus Crocus est un ensemble de quatre musiciens poly-instrumentistes, professeurs au conservatoire du Grands Cahors. Ils tissent des liens entre la musique ancienne et deux des musiques de transmission orale les plus vivantes du monde la musique irlandaise et flamenco.

Réservation obligatoire. .

Duravel 46700 Lot Occitanie musique.grimard@gmail.com

Opus Crocus is an ensemble of four multi-instrumentalist musicians who teach at the Grands Cahors conservatory

Opus Crocus ist ein Ensemble aus vier polyinstrumentalen Musikern, die am Conservatoire du Grands Cahors unterrichten

Opus Crocus è un ensemble di quattro musicisti polistrumentisti che insegnano al conservatorio di Grands Cahors

Opus Crocus es un conjunto de cuatro músicos multiinstrumentistas que enseñan en el conservatorio de Grands Cahors

