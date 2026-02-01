Concert Renaître ma maison La Fabrique à Paroles Paimpol

Concert Renaître ma maison

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Après Les allumeuses d’étoiles, Leonor Bolcatto, accompagnée de Fabien Rybakowski à la guitare et chœurs, Naira Andrade au Bombo, cuatro et chœurs, Anne Pia à la mise en scène et Benjamin Bouin à la création lumière, présente son nouveau spectacle de chanson française intimiste et féministe à la Fabrique à

Paroles Renaître ma maison. .

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 22 11 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Renaître ma maison Paimpol a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol