Concert Renaître ma maison La Fabrique à Paroles Paimpol
Concert Renaître ma maison La Fabrique à Paroles Paimpol dimanche 15 février 2026.
Concert Renaître ma maison
La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Après Les allumeuses d’étoiles, Leonor Bolcatto, accompagnée de Fabien Rybakowski à la guitare et chœurs, Naira Andrade au Bombo, cuatro et chœurs, Anne Pia à la mise en scène et Benjamin Bouin à la création lumière, présente son nouveau spectacle de chanson française intimiste et féministe à la Fabrique à
Paroles Renaître ma maison. .
La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 22 11 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Renaître ma maison Paimpol a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol