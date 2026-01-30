Concert Renaud Capuçon, Martha Argerich, Lahav Shani Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Renaud Capuçon, Martha Argerich, Lahav Shani

Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Après leur concert de la veille, Renaud Capuçon rejoint le duo Argerich-Shani pour une soirée de musique de chambre à géométrie variable.

Deux sonates pour violon et piano réunissent Renaud Capuçon avec chacun des deux pianistes, la fraîche Sonate n° 18 de Mozart avec Lahav Shani répondant à la fantasque et mélancolique Sonate de Debussy, écrite à la toute fin de sa vie, avec Martha Argerich.



Place ensuite à Schumann ils en donnent l’ample et magnifique Quintette op. 44, et interprètent également le rare Andante et variations op. 46, dans sa version originale. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After their concert the previous evening, Renaud Capuçon joins the Argerich-Shani duo for an evening of diverse chamber music that also includes a few musicians from the Munich Philharmonic.

