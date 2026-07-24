Concert Renaud chanté par Jace Rue de la Fontaine Lételon
samedi 1 août 2026 · Rue de la Fontaine · Lételon
Informations pratiques
Lételon
Concert Renaud chanté par Jace
Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert de Jace reprenant les chansons de Renaud à la guinguette Chez Lysou le samedi 1er août à partir de 20h30.
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Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 38 62 57
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English :
Jace will be performing a set of Renaud songs at the Chez Lysou guinguette on Saturday, August 1, starting at 8:30 p.m.
L’événement Concert Renaud chanté par Jace Lételon a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme