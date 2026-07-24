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AGENDA · Lételon

Concert Renaud chanté par Jace Rue de la Fontaine Lételon

samedi 1 août 2026 · Rue de la Fontaine · Lételon

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de la Fontaine
Adresse
Guinguette Chez Lysou
Ville
03360 Lételon
Département
Allier
Tarif

Lételon

Concert Renaud chanté par Jace

Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concert de Jace reprenant les chansons de Renaud à la guinguette Chez Lysou le samedi 1er août à partir de 20h30.
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Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 38 62 57 

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English :

Jace will be performing a set of Renaud songs at the Chez Lysou guinguette on Saturday, August 1, starting at 8:30 p.m.

L’événement Concert Renaud chanté par Jace Lételon a été mis à jour le 2026-07-24 par Montluçon Tourisme