Concert Renaud et Gautier Capuçon Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Renaud et Gautier Capuçon

Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Nouveau duo entre frères Renaud Capuçon, en joué-dirigé avec son Orchestre de chambre de Lausanne, est rejoint par Gautier pour le Double concerto pour violon et violoncelle de Brahms.

Ce concerto, une drôle d’idée selon Brahms lui-même, n’a pas vraiment de précédent dans l’histoire du genre, et il opère une fusion assez inouïe entre ses deux instruments solistes, chacun reprenant les idées ou terminant les phrases de l’autre. Il en résulte une sorte d’œuvre écrite pour un instrument hybride qui serait moitié violon, moitié violoncelle un vaisseau parfait pour la complicité qui unit les deux frères Capuçon.



Et pour compléter cette soirée, une autre partition de Brahms nettement plus ancienne, la Sérénade op. 11, où il donne déjà la preuve de l’efficacité de son écriture orchestrale. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

