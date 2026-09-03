Concert : Renaud Garcia-Fons La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Concert : Renaud Garcia-Fons

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Renaud Garcia-Fons place pour la première fois la voix au cœur de son univers musical avec *Blue Maqam*, mêlant jazz, traditions méditerranéennes et orientales.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Concert : Renaud Garcia-Fons

Renaud Garcia-Fons places the voice at the heart of his musical universe for the first time with *Blue Maqam*, mixing jazz, Mediterranean and Oriental traditions.

L’événement Concert : Renaud Garcia-Fons Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan