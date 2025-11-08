Concert Renaud Master complexe culturel Aulnay
Concert Renaud Master complexe culturel Aulnay samedi 8 novembre 2025.
Concert Renaud Master
complexe culturel Place charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Concert acoustique guitare, basse et accordéon
complexe culturel Place charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 34 95 29
English :
Acoustic concert with guitar, bass and accordion
German :
Akustikkonzert mit Gitarre, Bass und Akkordeon
Italiano :
Concerto acustico con chitarra, basso e fisarmonica
Espanol :
Concierto acústico con guitarra, bajo y acordeón
