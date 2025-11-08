Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Renaud Master complexe culturel Aulnay

Concert Renaud Master complexe culturel Aulnay samedi 8 novembre 2025.

Concert Renaud Master

complexe culturel Place charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Concert acoustique guitare, basse et accordéon
  .

complexe culturel Place charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 34 95 29 

English :

Acoustic concert with guitar, bass and accordion

German :

Akustikkonzert mit Gitarre, Bass und Akkordeon

Italiano :

Concerto acustico con chitarra, basso e fisarmonica

Espanol :

Concierto acústico con guitarra, bajo y acordeón

L’événement Concert Renaud Master Aulnay a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme