Concert Renaud Mélecey
Concert Renaud Mélecey samedi 20 décembre 2025.
Concert Renaud
2 Rue du Moulin Mélecey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Gaston chante Renaud en concert au Relais de Mélecey.
Entrée libre.
Possibilité de manger sur place, sur réservation. .
2 Rue du Moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 63 79 69
English : Concert Renaud
L’événement Concert Renaud Mélecey a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL