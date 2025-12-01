Concert Renaud

2 Rue du Moulin Mélecey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Gaston chante Renaud en concert au Relais de Mélecey.

Entrée libre.

Possibilité de manger sur place, sur réservation. .

2 Rue du Moulin Mélecey 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 63 79 69

English : Concert Renaud

L’événement Concert Renaud Mélecey a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL