Concert Rencontre autour du pianoforte Chapelle de l’Annonciade Martigues

Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 20h. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

En ouverture des Journées Européennes du Patrimoine 2025 à Martigues, l’association Anacrouse vous convie à son concert autour du pianoforte (Mozart, Haydn, Bach..) à la Chapelle de l’Annonciade. Réservation obligatoire par téléphone. Gratuit.

Pierre Bouyer vous fera découvrir l’instrument « pianoforte » à travers des répertoires de Mozart, Haydn et Bach (fils).

Inscription au 09 53 71 98 32. .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 71 98 32

English :

To open the 2025 European Heritage Days in Martigues, the Anacrouse association invites you to its pianoforte concert (Mozart, Haydn, Bach, etc.) at the Chapelle de l’Annonciade. Reservations are required by phone. Free of charge.

German :

Zur Eröffnung der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 in Martigues lädt der Verein Anacrouse zu seinem Klavierkonzert (Mozart, Haydn, Bach usw.) in die Chapelle de l’Annonciade ein. Telefonische Reservierung erforderlich. Kostenlos.

Italiano :

Per inaugurare le Giornate Europee del Patrimonio 2025 a Martigues, l’associazione Anacrouse vi invita al suo concerto al pianoforte (Mozart, Haydn, Bach, ecc.) presso la Chapelle de l’Annonciade. Prenotazione telefonica obbligatoria. Ingresso libero.

Espanol :

Para inaugurar las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 en Martigues, la asociación Anacrouse les invita a su concierto de piano (Mozart, Haydn, Bach, etc.) en la Capilla de la Anunciación. Es necesario reservar por teléfono. Entrada gratuita.

