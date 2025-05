Concert-rencontre – Chemin du Pâquis Bouxières-aux-Dames, 25 mai 2025 16:30, Bouxières-aux-Dames.

Meurthe-et-Moselle

Concert-rencontre Chemin du Pâquis Au milieu de la zone de loisir du Pâquis Bouxières-aux-Dames Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-25 16:30:00

Après le succès de « La Belle Hélène » au TGP en janvier dernier, le Chœur et Orchestre Gaston Stoltz invite le public à son “Concert Rencontre 2025”

Dans une ambiance conviviale, comme les années précédentes, Daniel COLOMBAT présentera le nouveau programme du COGS Hymnes et Danses autour des compositeurs Haendel et Dvorak.

Instrumentistes et choristes joueront ensemble et séparément sous sa direction, avant de partager un moment amical avec les spectateurs.Tout public

Chemin du Pâquis Au milieu de la zone de loisir du Pâquis

Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 72 09

English :

Following the success of « La Belle Hélène » at the TGP last January, the Ch?ur et Orchestre Gaston Stoltz invites the public to its « Concert Rencontre 2025?

In a convivial atmosphere, as in previous years, Daniel COLOMBAT will present the new COGS program « Hymns and Dances », based on the composers Handel and Dvorak.

Instrumentalists and choristers will play together and separately under his direction, before sharing a friendly moment with the audience.

German :

Nach dem Erfolg von « La Belle Hélène » am TGP im vergangenen Januar lädt der Ch?ur et Orchestre Gaston Stoltz das Publikum zu seinem « Concert Rencontre 2025 » ein

In einer freundlichen Atmosphäre wird Daniel COLOMBAT wie in den vergangenen Jahren das neue Programm des COGS « Hymnen und Tänze » vorstellen, das sich um die Komponisten Händel und Dvorak dreht.

Instrumentalisten und Choristen werden gemeinsam und getrennt unter seiner Leitung musizieren, bevor sie mit den Zuschauern einen freundschaftlichen Moment teilen.

Italiano :

Dopo il successo de « La Belle Hélène » al TGP lo scorso gennaio, la Ch’ur et Orchestre Gaston Stoltz invita il pubblico al suo « Concert Rencontre 2025 »

In un’atmosfera conviviale, come negli anni precedenti, Daniel COLOMBAT presenterà il nuovo programma della COGS « Inni e danze » basato sui compositori Handel e Dvorak.

Strumentisti e coristi suoneranno insieme e separatamente sotto la sua direzione, prima di condividere un momento di amicizia con il pubblico.

Espanol :

Tras el éxito de « La Belle Hélène » en el TGP el pasado mes de enero, la Ch?ur et Orchestre Gaston Stoltz invita al público a su « Concert Rencontre 2025 »

En un ambiente cordial, como en años anteriores, Daniel COLOMBAT presentará el nuevo programa de la COGS « Himnos y Danzas », basado en los compositores Haendel y Dvorak.

Instrumentistas y coristas tocarán juntos y por separado bajo su dirección, antes de compartir un momento amistoso con el público.

