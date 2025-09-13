Concert Rencontre entre l’Orient et l’Occident Reutenbourg
Reutenbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Dans le cadre du Mois de la Création, nous accueillons l’Ensemble Dia Pasôn, pianistes expérimentés qui se succèdent pour nous donner à entendre des sonorités surprenantes, à la croisée des musicalités de l’orient et des styles classiques ou jazz venant de nos contrées occidentales. Laissez-vous surprendre…Vous entendrez des oeuvres de G.I. Gurdjieff et T. de Hartmann. .
Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com
