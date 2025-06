Concert rencontre Le Scherzo Les ensembles vocaux de Claire Lugny 28 juin 2025 07:00

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

2025-06-28

Concert rencontre de 3 ensembles vocaux Le Scherzo

Les 2 ensembles vocaux de Claire Millot

Musiques de film et musiques du monde.

Dirigées par Henriette Adler et Claire Millot

Accompagnées par Alfred Adler au piano et Jean-Louis Thuel à la batterie

entrée au chapeau .

Eglise de Lugny

Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 40 70 85 isagillot71@gmail.com

