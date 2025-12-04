Concert rencontre Pianopolis Maison de Victor Hugo Paris

Département des musique ancienne et pratiques historiques

En présence de Rosalba Agresta

Jeudi 4 décembre 2025 de 10h à 12h30, Master class

Samedi 6 décembre 2025, 19h, Concert rencontre

Entre salon et théâtre : Paris, capitale du piano dans les années 1830-1840

Le samedi 06 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 04 décembre 2025

de 10h00 à 12h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-04T11:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-04T10:00:00+02:00_2025-12-04T12:30:00+02:00;2025-12-06T19:00:00+02:00_2025-12-06T20:30:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/concert-et-master-classe-pianopolis https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis