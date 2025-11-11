Concert Rendez-vous avec le Conservatoire La Rochelle
Concert Rendez-vous avec le Conservatoire La Rochelle samedi 13 décembre 2025.
Concert Rendez-vous avec le Conservatoire
Médiathèque michel Crépeau avenue Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le Conservatoire propose deux rendez-vous musicaux.
.
Médiathèque michel Crépeau avenue Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Rendez-vous avec le Conservatoire
Sit back, relax and enjoy a selection of music prepared by our librarians…
German : Konzert Rendez-vous avec le Conservatoire
Machen Sie es sich bequem, hören Sie sich die von den Bibliothekarinnen zusammengestellte Musikauswahl an und entspannen Sie sich…
Italiano :
Il Conservatorio propone due eventi musicali.
Espanol : Concierto Rendez-vous avec le Conservatoire
Siéntese, relájese y disfrute de una selección de música preparada por nuestros bibliotecarios…
L’événement Concert Rendez-vous avec le Conservatoire La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-07 par Nous La Rochelle