Concert Rendez-vous avec le Conservatoire

Médiathèque michel Crépeau avenue Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Conservatoire propose deux rendez-vous musicaux.

.

Médiathèque michel Crépeau avenue Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Rendez-vous avec le Conservatoire

Sit back, relax and enjoy a selection of music prepared by our librarians…

German : Konzert Rendez-vous avec le Conservatoire

Machen Sie es sich bequem, hören Sie sich die von den Bibliothekarinnen zusammengestellte Musikauswahl an und entspannen Sie sich…

Italiano :

Il Conservatorio propone due eventi musicali.

Espanol : Concierto Rendez-vous avec le Conservatoire

Siéntese, relájese y disfrute de una selección de música preparada por nuestros bibliotecarios…

L’événement Concert Rendez-vous avec le Conservatoire La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-07 par Nous La Rochelle