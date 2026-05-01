Courville-sur-Eure

Concert Rendez-vous de Printemps

Rue de Masselin Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Concert Rendez-vous de Printemps

Concert de musiques actuelles avec les musiciens de l’école municipale de musique Jack Hurier. .

Rue de Masselin Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90

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English :

Concert: Rendez-vous de Printemps

L’événement Concert Rendez-vous de Printemps Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE