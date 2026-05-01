Concert Rendez-vous de Printemps Courville-sur-Eure
Concert Rendez-vous de Printemps Courville-sur-Eure mercredi 20 mai 2026.
Courville-sur-Eure
Concert Rendez-vous de Printemps
Rue de Masselin Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Concert Rendez-vous de Printemps
Concert de musiques actuelles avec les musiciens de l’école municipale de musique Jack Hurier. .
Rue de Masselin Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90
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English :
Concert: Rendez-vous de Printemps
L’événement Concert Rendez-vous de Printemps Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-05-15 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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