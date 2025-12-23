Concert Rendez-vous en terre cuivrée Théâtre Sauvgeot Paray-le-Monial

Concert Rendez-vous en terre cuivrée

Théâtre Sauvgeot 26 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concert de l’école de musique du Grand Charolais, conservatoire Jean Piret. .

Théâtre Sauvgeot 26 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rendez-vous en terre cuivrée

L’événement Concert Rendez-vous en terre cuivrée Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-19 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I