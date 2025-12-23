Concert Rendez-vous en terre cuivrée Théâtre Sauvgeot Paray-le-Monial
Concert Rendez-vous en terre cuivrée Théâtre Sauvgeot Paray-le-Monial samedi 28 février 2026.
Concert Rendez-vous en terre cuivrée
Théâtre Sauvgeot 26 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28
2026-02-28
Concert de l’école de musique du Grand Charolais, conservatoire Jean Piret. .
Théâtre Sauvgeot 26 avenue Charles De Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44
English : Concert Rendez-vous en terre cuivrée
