Concert-repas avec Bruno Wirtz « BoWz » Châtillon-sur-Loire

Concert-repas avec Bruno Wirtz « BoWz » Châtillon-sur-Loire samedi 9 août 2025.

Concert-repas avec Bruno Wirtz « BoWz »

9 Rue du Port Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Samedi 9 août à partir de 20h, Chez Mamie Germaine à Châtillon-sur-Loire, soirée concert avec BoWz (Bruno Wirtz) blues, rock et bonne humeur au menu ! Formule repas + concert à 20 €. Réservation conseillée au 02 38 37 29 19. Adresse 9 rue du Port. Ambiance garantie !

Le samedi 9 août à partir de 20h, rendez-vous Chez Mamie Germaine à Châtillon-sur-Loire pour une soirée festive mêlant musique, humour et convivialité ! Au programme un concert de BoWz (Bruno Wirtz), entre blues, rock et touches d’improvisation, le tout servi avec une belle dose d’énergie. Une formule complète vous est proposée avec repas + concert pour 20 €. L’occasion idéale de passer une soirée d’été agréable au bord de Loire, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Venez nombreux partager ce moment musical et gourmand en toute simplicité ! 20 .

9 Rue du Port Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 29 19 dominiquelacaille67@gmail.com

English :

Saturday August 9th from 8pm, Chez Mamie Germaine in Châtillon-sur-Loire, evening concert with BoWz (Bruno Wirtz): blues, rock and good humor on the menu! Meal + concert at 20? Reservations recommended on 02 38 37 29 19. Address: 9 rue du Port. Atmosphere guaranteed!

German :

Samstag, 9. August, ab 20 Uhr, Chez Mamie Germaine in Châtillon-sur-Loire, Konzertabend mit BoWz (Bruno Wirtz): Blues, Rock und gute Laune stehen auf dem Menü! Formule repas + concert à 20 ? Reservierung empfohlen unter 02 38 37 29 19. Adresse: 9 rue du Port. Stimmung garantiert!

Italiano :

Sabato 9 agosto dalle 20.00, Chez Mamie Germaine a Châtillon-sur-Loire, concerto serale con BoWz (Bruno Wirtz): blues, rock e buon umore nel menu! Pasto + concerto alle 20? Si consiglia di prenotare al numero 02 38 37 29 19. Indirizzo: 9 rue du Port. Atmosfera garantita!

Espanol :

Sábado 9 de agosto a partir de las 20:00 h, Chez Mamie Germaine en Châtillon-sur-Loire, concierto nocturno con BoWz (Bruno Wirtz): ¡blues, rock y buen humor en el menú! Comida + concierto a las 20? Se recomienda reservar en el 02 38 37 29 19. Dirección: 9 rue du Port. Ambiente garantizado

L’événement Concert-repas avec Bruno Wirtz « BoWz » Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2025-07-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX