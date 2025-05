Concert-repas avec le duo « Sclavine » – Cernoy-en-Berry, 16 mai 2025 20:00, Cernoy-en-Berry.

Ambiance électrique à Cernoy-en-Berry ! Le duo Sclavine vous donne rendez-vous vendredi 16 mai à 20h au Saint-Loup pour un concert intense et gourmand. Jambalaya et dessert au menu pour 25€. Réservez vite au 02 38 05 07 28 pour une soirée pleine de saveurs et de musique live !

Vivez une soirée musicale envoûtante à Cernoy-en-Berry ! Le vendredi 16 mai à 20h, le duo Sclavine investit Le Saint-Loup pour un concert intense et intimiste. Leur univers mêle énergie brute et subtilité, pour un moment à la fois rock et raffiné. Pour accompagner ce moment, savourez un délicieux jambalaya suivi d’un dessert gourmand, le tout pour 25€. Que vous soyez amateur de musique live ou simplement en quête d’une sortie originale, cette soirée promet une belle parenthèse conviviale. Pensez à réserver dès maintenant au 02 38 05 07 28 pour ne pas manquer ce rendez-vous incontournable de la scène locale. 25 .

25 Grande Rue

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 07 28 lesaintloup@hotmail.com

