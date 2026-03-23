Concert-repas avec les frères La Pompe

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le 4 avril à 20h, vivez une soirée chaleureuse à Cernoy-en-Berry avec un repas-concert swing manouche des Frères La Pompe. Ambiance Django, valse et guitare autour d’un délicieux menu à 25 €. Réservation conseillée au Saint Loup !

Vendredi 18 avril à 20h, le Saint Loup à Cernoy-en-Berry vous convie à une soirée gourmande et musicale avec les Frères La Pompe ! Ce trio de swing manouche vous fera voyager au son des guitares et de la contrebasse, reprenant les plus grands standards de Django Reinhardt, Angelo Debarre ou encore Tchan Tchou Vidal. Une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend, rythmée par des valses et des mélodies entraînantes. Pour accompagner ce concert, savourez un délicieux repas avec au menu un jambalaya avec riz cajun, crevettes, chorizo et poulet, en dessert un tiramisu à l’ananas. Le tout pour 25 € seulement. Un événement à ne pas manquer ! Réservation vivement conseillée au 02 38 05 07 28. 25 .

25 Grande Rue Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 07 28 lesaintloup@hotmail.com

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English :

On April 4 at 8pm, enjoy a warm evening in Cernoy-en-Berry with a gypsy swing dinner-concert by Les Frères La Pompe. Django ambience, waltz and guitar over a delicious 25? menu. Reservations recommended at Le Saint Loup!

L’événement Concert-repas avec les frères La Pompe Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-03-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX